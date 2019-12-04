04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Trump'tan son dakika Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
TRUMP'TAN ÖNEMLİ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Londra’daki Liderler Zirvesi sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Trump, Türkiye’nin NATO için önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, “Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor” dedi.

70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ABD Başkanı ve Angela Merkel toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı. Trump, verimli bir toplantı geçirdiklerini ifade ederek, "Genel olarak başarılı bir NATO toplantısıydı. NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Merkel ile görüşen Trump'tan Türkiye açıklaması MERKEL İLE GÖRÜŞEN TRUMP'TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'nin NATO üyesi olarak çok iyi işler çıkardığını vurgulayan Trump, "Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kürtlerin (YPG/PKK) durumunu ele aldık. Güvenli bölge ve sınırda herhangi bir problem yok. Erdoğan'ı bundan dolayı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Son dakika: NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı SON DAKİKA: NATO LONDRA DEKLARASYONU YAYIMLANDI
Başkan Erdoğan NATO zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı BAŞKAN ERDOĞAN NATO ZİRVESİNDE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞTÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN