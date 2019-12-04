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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den kritik Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
İSPANYA BAŞBAKANI'NDAN KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI

, Türkiye'deki füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantısı sırasında Sanchez'in, İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da "kabul gördüğü" bildirildi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Adana'da konuşlandırılan füze savunma sistemiyle ilgili misyonu, İspanya, 2015'te Hollanda'dan devralmıştı.

İspanya Savunma Bakanlığı, 4 yıldır sürdürdüğü Adana'daki misyonu son olarak 2019 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

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