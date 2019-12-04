04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.
NELER KONUŞULDU?

Açıklamada, "İki lider, Türkiye'nin ittifak taahhütlerini yerine getirmesi, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılarak güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliği konularını ele aldı." denildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumunun ardından, bir araya gelmişti. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN