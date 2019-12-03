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NATO zirvesi öncesi Rusya'dan yeni hamle! Hava savunma sistemlerini...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ RUSYA'DAN YENİ HAMLE!

'dan 'de gerçekleşecek olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi kritik bir hamle geldi. Rusya tarafından Kola Yarımadası’nda bulunan Norveç sınırına hava savunma füze sistemleri kuruldu.

, Norveç sınırında Kola Yarımadası'ndaki Pechenga bölgesinde hava savunma füze sistemini kurdu. Finlandiya'nın da sınırı bulunan Pechenga bölgesine kurulan yeni hava savunma sistemi ile ve Baltık ülkelerinden gelen tehditlere karşı önlem alındığı ifade edildi.

TOR-M2DT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Testlerin tümünden başarıyla geçen hava savunma sistemlerinin dün itibariyle bölgede aktif göreve başladığı açıklandı. Sistem tank benzeri bir görünüme sahip olan kısa menzili hava savunma sistemi olarak projelendirildi.

Rusya'nın kuzeyinde görev yapması için planlanan sistemin bu nedenle paletli tanka benzetildiği ve böylelikle kurulacağı alana rampanın ulaşımının zorlanmadan gerçekleşmesinin hedeflendiği ifade edildi.

8 roket ateşleme yeteneğine sahip sistem kabininde 3 asker görev yapabiliyor.
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