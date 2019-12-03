NATO zirvesi öncesi Rusya'dan yeni hamle! Hava savunma sistemlerini...
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Rusya'dan İngiltere'de gerçekleşecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi kritik bir hamle geldi. Rusya tarafından Kola Yarımadası’nda bulunan Norveç sınırına Tor-M2DT hava savunma füze sistemleri kuruldu.Rusya, Norveç sınırında Kola Yarımadası'ndaki Pechenga bölgesinde Tor-M2DT hava savunma füze sistemini kurdu. Finlandiya'nın da sınırı bulunan Pechenga bölgesine kurulan yeni hava savunma sistemi ile NATO ve Baltık ülkelerinden gelen tehditlere karşı önlem alındığı ifade edildi.
TOR-M2DT HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Testlerin tümünden başarıyla geçen hava savunma sistemlerinin dün itibariyle bölgede aktif göreve başladığı açıklandı. Sistem tank benzeri bir görünüme sahip olan kısa menzili hava savunma sistemi olarak projelendirildi.
Rusya'nın kuzeyinde görev yapması için planlanan sistemin bu nedenle paletli tanka benzetildiği ve böylelikle kurulacağı alana rampanın ulaşımının zorlanmadan gerçekleşmesinin hedeflendiği ifade edildi.
8 roket ateşleme yeteneğine sahip sistem kabininde 3 asker görev yapabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Biden, Trump'a sürekli söylüyor!
- Putin imzayı attı! Rusya'da yeni dönem
- Rasmussen'den NATO'ya Türkiye uyarısı
- Bakan Albayrak'tan Dünya Engelliler Günü mesajı
- İran'da bilanço artıyor! Ölü sayısı açıklandı
- Yıllardır aranıyordu! Karlar eriyince ortaya çıktı...
- Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Londra'ya gidiyor
- Antik Mısır'a ait 3 bin yıllık gizemin kapısı aralandı
- "Yemen meselesinin gizli boyutları var"
- İran'dan yeni açıklama: "ABD, Suudi Arabistan ve İsrail..."
Daha Fazla Gör
- NATO zirvesi öncesi Rusya'dan yeni hamle! Hava savunma sistemlerini...
- İstanbul'da Özel Harekatçılardan nefes kesen tatbikat
- Başkan Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'ye gitti
- Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı! NATO'nun geleceği ne olacak?
- Ankara’da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- İran Meclis Başkanı Ali Laricani: Yemen meselesinin gizli boyutları var
- 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
- 17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?
- Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?
- Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı