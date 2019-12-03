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NATO eski Genel Sekreteri Rasmussen'den NATO'ya Türkiye uyarısı: Tarihi hata olur!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
RASMUSSEN'DEN NATO'YA TÜRKİYE UYARISI

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh , son günlerde gündeme damga vuran "NATO'nun geleceği ne olacak?" tartışmaları hakkında konuştu ve NATO'ya Türkiye uyarısında bulundu. Rasmussen, birliğin Türkiye'yi yalnız bırakmaması gerektiğinin altını çizdi ve "NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesini tarihi bir hata olur" dedi. Öte yandan Anders Fogh Rasmussen "NATO askeri olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü durumunda ama ittifak siyasi olarak daha zayıf." değerlendirmesinde bulundu.

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh , birliğin 70'inci kuruluş yıl dönümü öncesinde İngiliz yayın kuruluşu The Times'a açıklamalarda bulundu.

2009 ve 2014 yılları arasında NATO'nun Genel Sekreterlik görevini yürüten Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun tarihte hiç olmadığı kaçar siyasi görüş ayrılıkları yaşadığını belirtti.

"NATO ZİRVESİNE GÖLGE DÜŞÜREBİLİR"

Eski genel sekreter, birlik içerisinde yaşanan mevcut siyasi krizlere değindi ve bu durumun Londra'da düzenlenecek olan Liderler Zirvesi'ne gölge düşürebileceğinden bahsetti.

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ABD VE NATO İKİLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya üye bazı ülkelerin birliğe yeterince maddi katkı yapmadığı açıklamalarını ele alan Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin NATO'ya olan taahhüdü üzerinde şüpheler oluştuğunu söyledi.



"NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ' TARTIŞMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde dediği, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözleri üzerine konuşan Anders Fogh Rasmussen, tartışmalı sözlerin üye ülkeler arasında rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

"NATO'NUN TÜRKİYE'YE SIRTINI DÖNMESİ TARİHİ HATA OLUR"

Son olarak Türkiye'nin birlik içerisindeki mevcut durumuna değinen Anders Fogh Rasmussen, hava savunma sistemleri için Rus yapımı S-400'leri tercih de etse NATO'nun Türkiye'yi bırakmaması gerektiğini ifade etti ve birlik üyelerinin Türkiye'ye sırtını dönme tavrını tarihi bir hata olarak niteledi.

Anders Fogh Rasmussen, söz konusu 3 maddenin Londra'da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'ni raydan çıkarma ihtimal olduğu uyarısında bulundu.

"NATO SİYASİ OLARAK ZAYIFLADI"

Anders Fogh Rasmussen ayrıca, "NATO askeri olarak Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü durumunda ama ittifak siyasi olarak daha zayıf." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluşunun 70'inci yılında NATO liderleri, zirve için 3-4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek. Zirve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde Buckingham Sarayı'nda gerçekleştirilecek davetle başlayacak.

4 Aralık Çarşamba günü liderler Çin, siber güvenlik ve NATO'nun uzaydaki varlığı gibi konuları ele alacağı 3-4 saat sürmesi beklenen toplantı için bir araya gelecek.

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