Başkan Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'ye gitti
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanındaki basın toplantısının ardından saat 09.53'te "TC-TRK" uçağı ile İngiltere'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- NATO tartışması! işte Türkiye'nin tavrı
- Şehit doktorun kanı yerde kalmadı
- "CHP’de Ekrem İmamoğlu sansürü"
- NATO'nun geleceği ne olacak?
- NATO zirvesi Londra'da başlıyor! Başkan Erdoğan da katılıyor...
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Murat Bardakçı’nın acı günü!
- HSK kararları Resmi Gazete'de
- FETÖ'ye kritik bir operasyon daha!
Daha Fazla Gör
- Başkan Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'ye gitti
- Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı! NATO'nun geleceği ne olacak?
- Ankara’da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- İran Meclis Başkanı Ali Laricani: Yemen meselesinin gizli boyutları var
- 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
- 17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?
- Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?
- Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı
- Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?
- Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır?