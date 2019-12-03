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Başkan Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'ye gitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
ERDOĞAN ÖNEMLİ ZİRVE İÇİN İNGİLTERE'YE GİTTİ

Başkan , Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Başkan , Esenboğa Havalimanındaki basın toplantısının ardından saat 09.53'te "TC-TRK" uçağı ile İngiltere'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

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