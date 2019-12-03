Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran kaleme aldı: Türkiye'nin NATO tavrı, güncelleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere bugün Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Tüm dünyanın gözü buradaki gelişmelere çevrilmişken Başkan Erdoğan zirve öncesi "NATO'ya güncelleme kaçınılmaz" ifadelerini kullanırken Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran da bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Burhanettin Duran, "İttifakın sancılarına farklı adlandırmalar yapılıyor. Kimine göre yaşanan bir reform sancısı, diğerlerine göre ise bir varoluş krizi. Ankara, "beyin ölümü" iddiasına katılmıyor. Ankara'nın önerisi 70 yıllık ittifakın güncellenerek korunması. Aslında bu öneri Erdoğan'ın BM sisteminin reforme edilmesi fikriyle de uyumlu..." diye yazdı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran'nın yazısından öne çıkan satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Liderler Zirvesi için Londra'da. Önce Macron, Merkel ve Johnson ile dörtlü bir toplantı yapacak. Yarın NATO'nun 70. yıl kutlama zirvesine katılacak, ertesi gün de Cambridge'de cami açacak. Bu seyahat, NATO'nun dönüşüm sancıları yaşadığı bir döneme denk geldiği için ayrıca önemli. İttifak'ın müttefiklerinin güvenlik kaygılarını gözeten yeni bir stratejik değerlendirmeye ihtiyacı olduğu ortada.

"ÇOK RİSKLİ BİR TOPLANTI"

Zira Trump, Macron ve Erdoğan NATO'nun mevcut halinden memnun değil. Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen, üç liderin eleştirileri sebebiyle bu zirvenin "çok riskli bir toplantı" olduğu görüşünde. Ancak Avrupa ülkelerinin maliyetleri paylaşmada elini daha fazla taşın altına koymayı kabul etmesi Trump'ı rahatlatabilir. Hatta Avrupalı liderler seçime giden Trump'a kullanacağı bir argüman hediye edebilirler.

"BEYİN ÖLÜMÜ"

Merkel'i bile yanına alamayan Macron'un "beyin ölümü" eleştirisini daha ileriye taşıyabileceğini sanmıyorum. Hatırlayalım soğukkanlılığıyla meşhur Merkel, Macron'a şu serzenişte bulunmuş: "Artık parçaları toplamaktan bıktım. Oturup sizinle bir bardak çay içebilmek için, her gün kırdığınız bardakları toplayıp yeniden yapıştırıyorum."

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