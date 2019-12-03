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İngiltere'den son dakika 4'lü zirve açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
İNGİLTERE'DEN SON DAKİKA 4'LÜ ZİRVE AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan Londra'da konulu 4'lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. İngiltere’den 4’lü Suriye zirvesine ilişkin, “Liderler sivillere saldırıların durması için görüş birliğinde” açıklaması yapıldı..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakanı Boris Johnson, konulu dörtlü zirvede bir araya geldi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Gayet iyi geçti DÖRTLÜ ZİRVE SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: "GAYET İYİ GEÇTİ"

Başkan Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi. Merkel de "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" dedi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere'den 4'lü Suriye zirvesine ilişkin, "Liderler sivillere saldırıların durması için görüş birliğinde" açıklaması yapıldı.

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