İngiltere'den son dakika 4'lü zirve açıklaması

Başkan Erdoğan Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. İngiltere’den 4’lü Suriye zirvesine ilişkin, “Liderler sivillere saldırıların durması için görüş birliğinde” açıklaması yapıldı..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suriye konulu dörtlü zirvede bir araya geldi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi. Merkel de "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" dedi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere'den 4'lü Suriye zirvesine ilişkin, "Liderler sivillere saldırıların durması için görüş birliğinde" açıklaması yapıldı.