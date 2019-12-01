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Trump satın almak istemişti! Danimarka'da Grönland paniği...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
TRUMP İSTEMİŞTİ! GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ OLDU

istihbaratı, Başkanı Donald 'ın 'ı satın almak istemesi sonrası adayı ilk kez ulusal güvenlik gündeminin en üst sırasına yerleştirdi. İstihbarat Servisi Başkanı Lars Findsen yaptığı açıklamada Grönland'ın ABD ile büyük kuvvetler arasında "güç oyununun" merkezinde olduğunun altını çizdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin Savunma İstihbarat Teşkilatının (FE), Adası'nı ulusal güvenlik gündeminin ilk sırasına koyması 'nin adaya olan ilgisiyle ilişkilendirildi.

İstihbarat Servisi Başkanı Lars Findsen, yaptığı açıklamada, "Arktik'teki büyük güçlerin çıkarlarının Krallığı üzerinde doğrudan etkisi ve artan önemi olduğundan, bu yılki İstihbarat Risk Değerlendirmesi'ne Arktik ile ilgili bir bölümle başlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Findsen, Grönland'ın ABD ile büyük kuvvetler arasında "güç oyununun" merkezinde olduğunu belirtti.

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TRUMP'IN GRÖNLAND'İ SATIN ALMAYI DİLE GETİRDİĞİ İDDİASI

Ağustosta, gazetesi, 'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı.

Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın, Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

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"BU ABSÜRT BİR TARTIŞMA KONUSU"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın, Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını belirtmişti. Frederiksen, "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemiş, açıklamaları "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

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