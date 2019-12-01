Son dakika: ABD'de uçak kazası: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika haberine göre ABD'nin Güney Dakota eyaletinde düşen uçakta bulunan 12 kişiden 9'u hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu bildirildi

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Güney Dakota 'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Yetkililer, Pilatus PC-12 tipi tek motorlu küçük uçakta 12 kişinin bulunduğunu, kazada 2'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Ölenler arasında pilotun da bulunduğu kaydedildi.

Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.