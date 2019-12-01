İran'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü
Giriş Tarihi: 01.12.2019
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede H1N1 virüsü (domuz gribi) nedeniyle son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti." dedi.
Ülkede geçen yıla oranla bu yıl domuz gribi vakasında artış olduğuna dikkati çeken Reisi, söz konusu virüsün en çok Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde görüldüğünü kaydetti.
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