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İran'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2019
İRAN'DA ALARM! 19 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede virüsü (domuz gribi) nedeniyle son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, "Son bir haftada virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti." dedi.

Ülkede geçen yıla oranla bu yıl domuz gribi vakasında artış olduğuna dikkati çeken Reisi, söz konusu virüsün en çok Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde görüldüğünü kaydetti.

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