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İran'a "INSTEX'li" ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
ABD BUNA NE TEPKİ VERECEK? İTTİFAKA 6 ÜLKE DAHA KATILDI

E3 ülkeleri , ve ’nın 'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı’na ( şirketi) , , Finlandiya, , Norveç ve ’in de katıldığı bildirildi. Başkanı 'ın bu anlaşmaya ne cevap vereceği ise merak konusu...

E3 ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Avrupa şirketlerini ile ticarette yaptırımlarından korumayı, İran ile nükleer anlaşmayı ve ticareti meşru çerçevede devam ettirmeyi amaçlayan 'e , , Finlandiya, , Norveç ile ' in hissedar olarak katıldığı belirtildi.

ORTAK AÇIKLAMA! "INSTEX'E BAĞLIYIZ"

Ortak açıklamada, "Bu adım INSTEX'i daha da güçlendirmekte ve Avrupa ile İran arasında meşru ticareti kolaylaştırmak için Avrupa'nın çabalarını göstermektedir. Aynı zamanda, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na devam eden bağlılığımızın açık bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

'nın () tam ve etkili uygulanmasının son derece önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerine vakit kaybetmeden tam olarak uyması istendi.

Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (, , , , ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

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INSTEX ABD'YE KARŞI KURULMUŞTU

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Fakat ABD Başkanı , geçen yıl anlaşmadan çekildiklerini açıklamış, Avrupa Birliği ise ilişkileri sürdürmeyi tercih etmişti.

Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019'da INSTEX'ı kurmuştu.

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