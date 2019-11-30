İran'a "INSTEX'li" ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek?
E3 ülkeleri Almanya, İngiltere ve Fransa’nın İran'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı’na ( INSTEX şirketi) Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç’in de katıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmaya ne cevap vereceği ise merak konusu...E3 ülkeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Avrupa şirketlerini İran ile ticarette ABD yaptırımlarından korumayı, İran ile nükleer anlaşmayı ve ticareti meşru çerçevede devam ettirmeyi amaçlayan INSTEX'e Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ile İsveç' in hissedar olarak katıldığı belirtildi.
ORTAK AÇIKLAMA! "INSTEX'E BAĞLIYIZ"
Ortak açıklamada, "Bu adım INSTEX'i daha da güçlendirmekte ve Avrupa ile İran arasında meşru ticareti kolaylaştırmak için Avrupa'nın çabalarını göstermektedir. Aynı zamanda, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na devam eden bağlılığımızın açık bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) tam ve etkili uygulanmasının son derece önemli olduğunun belirtildiği açıklamada, İran'ın JCPOA kapsamındaki taahhütlerine vakit kaybetmeden tam olarak uyması istendi.
Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.
INSTEX ABD'YE KARŞI KURULMUŞTU
Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.
Fakat ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl anlaşmadan çekildiklerini açıklamış, Avrupa Birliği ise ilişkileri sürdürmeyi tercih etmişti.
Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019'da INSTEX'ı kurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Londra'daki bıçaklı saldırganın kimliği ortaya çıktı
- ABD'de uçak kazası: Ölüler ve yaralılar var
- Trump istemişti! Gündemin birinci maddesi oldu
- Trump'tan Johnson'a taziye telefonu
- NATO'da gündem Türkiye! En büyük korkuları ortaya çıktı...
- Rusya'da helikopter düştü! Feci son...
- Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
- Rusya'da, öğretmen ile öğrenci birbirlerine girdiler
- Terör saldırısıyla ilgili şoke eden gelişme!
- ABD'den açıklama: Bundan Esad rejimi sorumlu
- Trump satın almak istemişti! Danimarka'da Grönland paniği...
- Son dakika: ABD'de uçak kazası: Ölüler ve yaralılar var
- İran'a "INSTEX'li" ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek?
- İstanbul'da silahlı saldırı
- Kayseri'de deşhet! Pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü
- Son dakika: Kayseri'de vatandaşları sokağa döken olay! Park halindeki araç...
- İzmir'de çalındı! Manisa'da bulundu
- İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
- İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yağmur ve kar yağışı için saat verildi!
- 1 Aralık Dünya AIDS günü! AIDS nedir, belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?
- 30 Kasım Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV
- Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların da içinde olduğu edebi hareketin adı nedir?