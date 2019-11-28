Putin'den flaş "ortak operasyon" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerini terörle mücadelede ortak operasyon yapmaya çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısına katıldı. Toplantıda konuşma yapan Putin, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerini teröristlere karşı ortak operasyon yapmaya çağırdı. Putin, Rusya Federasyonu'nun Suriye'de edindiği deneyimi paylaşmaya hazır olduğunu, birlikte teröristlerle mücadele edebileceklerini belirtti. Ukrayna ve Suriye krizine dikkat çeken Rus lider, kaynar noktalardaki sorunları birlikte çözmeleri gerektiğini de ifade ederek, "Uluslararası terörle mücadeledeki ortaklarla etkileşimlerimizi daha da güçlendirmek için çaba göstereceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün barış gücünün artırılması çağrısında da bulundu. Yeni sıcak noktalarda olası sorunların göz önünde bulundurulmasına dikkat çeken Rus lider, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü kriz merkezindeki sorunların çözülmesi gerektiğini hatırlattı.







NAZİZM ALEYHİNDEKİ KARARLARA TEŞEKKÜR



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün katılımcılarına Nazizm aleyhinde ald��kları kararlar için teşekkür etti. Putin, Rusya'nın yalnızca Nazizm'in Birleşmiş Milletler'de yüceltilmesiyle mücadele kararını taslak olarak desteklemediğini, aynı zamanda bir kurucusu olduğunu hatırlattı.



ZAFER GEÇİT TÖRENİ'NE DAVET



Putin, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerini 2020'de Moskova'da yapılacak Zafer Geçit Töreni'ne davet etti.



Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün oturumuna Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov başkanlık etti. Toplantıya Beyaz Rusya Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı. Zirvede, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü ülkelerinin başkanları tarafından 15 belge imzalandı.