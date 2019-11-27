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ABD'ye büyükelçi atadılar! 11 yıl sonra bir ilk...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019
11 YIL SONRA BİR İLK...

'da Devlet Başkanı 'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ’ye büyükelçi atadı.

'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla Devlet Başkanı 'in istifa etmesinin ardından Jeanine Anez tarafından kurulan geçici hükümet, 'ye 11 yıl son büyükelçi atadı. Bolivya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Walter Oscar Serrate Cuellar'ın, Bolivya'nın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Karen Longaric tarafından ABD Büyükelçisi olarak göreve getirildiği belirtildi.
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Devlet Başkanı Evo Morales, 2008'de La Paz'da bulunan ABD Büyükelçisi Philip Goldberg'i Bolivya'nın iç işlerine karışmakla suçlayarak ülkeden göndermişti. O dönemde ABD yönetimi de misilleme yaparak Washington Büyükelçisi Gustavo Guzman'ı ülkesine geri göndermişti.

Bolivya'da muhalefet 20 Ekim'de düzenlenen seçimlerin hileli olduğu iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Devlet Başkanı Morales 10 Kasım tarihinde ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.

Morales, iltica teklifinde bulunan Meksika'ya siyasi sığınmacı olarak başvuru yapmıştı. Meksika, talebini kabul ederek Morales'i ülkeden çıkarmıştı.

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