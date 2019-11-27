Rusya'da insan eti parçaları bulundu
Rusya'daki Çelyabinsk bölgesine bağlı Zlatoust şehrinde bulunan bir poşetin içinden çıkanlar bakanlığı harekete geçirdi. Poşette yapılan incelemede içinden insan eti parçaları çıktı.
Rusya'da HIV virüsü taşıyan hastalar dahil olmak üzere ameliyat olan birçok hastadan alınan parçalar ve tıbbi atıklar poşetler içerisinde bir çiftliğin arazisinde bulundu.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Zlatoust şehrinde çiftlik sahibi bir kadın, kendi arazisinde poşetlenerek atılmış et parçaları buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede paketlerin içinde et parçalarının yanı sıra şırıngalar ve serumlar da buldu. Poşetlerin hayvanlar tarafından karıştırılmasından dolayı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tıbbi atık ekibi ve uzmanlar, et parçalarını toparlayarak laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
PARÇALARDA HIV VİRÜSÜNE RASTLANDI
Yapılan incelemelerde parçaların tümünün insan vücuduna ait olduğu anlaşıldı. Et parçalarının hastanelerde ameliyat edilen ve AIDS'e neden olan HIV virüsü taşıyan hastalara, kürtajla alınan bebeklere ve çeşitli nedenlerden dolayı ameliyat edilen kişilere ait olduğu anlaşıldı.
BAKANLIKTAN HIV UYARISI
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın derinleştirildiği ifade edilirken birçok uzman ise başta kuşlar olmak üzere birçok hayvanın bu parçaları yemesi nedeniyle hayvanların virüs taşıyabileceği riskini dile getirdi.
İmha edilmek yerine boş araziye atılan et parçalarını birçok hayvanın yediği ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Bölge halkı ise olayla ilgili sorumluluğu bulunanların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.
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