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Çin'den açıklama: Zorluklar bizi bekliyor...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019
ÇİN'DEN AÇIKLAMA: ZORLUKLAR BİZİ BEKLİYOR...

Başbakanı , önümüzdeki, 2021 - 2025 dönemini kapsayan beş yıllık dönemde, ülkesinin ekonomisinin dış zorluklarla daha çok karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

Devlet Konseyi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Li, Çin'in önümüzdeki beş yıl boyunca ekonomik büyümesini makul bir aralıkta sürdüreceğini ve dış ortamın daha fazla belirsizlik ve zorluklarla daha karmaşık hale gelebileceğini belirtti.

Çin ekonomisini daha fazla açmak için 2021-2025 dönemine yönelik 14. beş yıllık ekonomik plan üzerinde çalışırken ve başlıca politika destek tedbirlerine ağırlık verirken, Li bu açıklamaları hükümet toplantısında yaptı.

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