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"ABD-Çin anlaşmasının ilk aşaması yakında gerçekleşecek"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2019
ABD-ÇİN ANLAŞMASI YAKINDA GERÇEKLEŞECEK

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde, ilk aşamanın tamamlanıp imzalanmasına ilişkin tartışmalar, ve 'den gelen karşılıklı açıklamalarla sürüyor.

gazetesi Global Times'da yayımlanan habere göre, ile yapılması beklenen ticaret anlaşmasında ilk aşama yakında imzalanacak.

Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Medyada yayımlanan negatij yönlü haberlere karşın, Çin ve ABD ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalamaya çok yakınlar; Çin, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş için verdiği sözlerin arkasındadır ve ABD ile eşit koşullarda anlaşmada bir üçüncü aşamadan da yanadır" denildi.

ABD Başkanı , potansiyel bir ABD-Çin ticaret anlaşmasında iyi ilerleme kaydedildiğini ancak kendisinin anlaşmayı sonuçlandırmak isteyip istemediğine henüz karar vermediğini söyledi ve "Çin ile ticaret anlaşması çok iyi ilerliyor. Burada soru, benim bu anlaşmayı yapmak isteyip istemediğim" diye konuştu.

ABD: ÇİN İLE ANLAŞMA MÜMKÜN

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı , Çin ile birinci faz ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hala mümkün olduğunu söyledi.

O'Brien yaptığı açıklamada, "Birinci faz ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar yapılacağını umuyoruz. Hala bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bununla birlikte O'Brien, ABD'nin 'da ve Güney Çin Denizi'nde yaşananlara gözlerini kapatmadığını da ifade etti.

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