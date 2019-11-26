ABD'de izinsiz uçak alarmı! Beyaz Saray kapatıldı
Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin başkenti Washington DC semaları yakınında izinsiz bir uçak olduğunu belirten Washington polisi, sığınaklara gidilmesini istedi.
Amerika Birleşik devletleri'nin başkenti Washington DC'de hava sahası ihlali yaşandığı bildirildi.
BEYAZ SARAY KAPATILDI
Kırmızı alarmın verildiği ülkede emniyet görevlileri, savaş jetlerinin havalandığını belirtirken Beyaz Saray'ın kapatıldığı öğrenildi.
JETLER HAVALANDI
Beyaz Saray ve Capitol Hill, başkent Washington'un uçuşa yasak bölgesini bilinmeyen bir hava aracı tarafından ihlal edilmesi sonrası kapatıldı. Amerikan haber kanalı NBC'ye konuşan yetkililer, savaş uçaklarının müdahale etmek için havalandığını duyurdu.
NORMALE DÖNDÜ
Yollar kapatılırken, binaya kimsenin girmesine izin verilmediği aktarıldı. Polis, vatandaşlara "sığınaklara gidin" uyarısında bulundu. Hava aracının uçuşa yasak bölgeden çıkması sonucu hayat normale döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Bosna Hersek'te 5,4'lük deprem
- YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı!
- Uçağa yıldırım isabet etti
- Rusya'dan YPG-PKK'ya flaş uyarı: "ABD'nin desteğine..."
- Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye küstah teklif!
- İşte deprem anı! Kameralara böyle yansıdı
- 30 yıl sonra bir ilk! Piyasa canlandı
- Almanya'dan şok itiraf: ABD olmadan...
- Helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü
- AB raporunda PKK'nın suçları açıklandı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan "siyanür satışı” ve "Dipsiz Göl" hakkında açıklama
- Dünya Meteoroloji Örgütü'den 'korkutucu' uyarı! "Anormal sıcaklıklar artacak"
- Rusya'dan terör örgütü YPG-PKK'ya flaş uyarı: "ABD'nin desteğine..."
- İstanbul’da uyuşturucu tacirine nefes kesen operasyon!
- Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan ile Talat Atilla hakkında suç duyurusu
- Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi! "Tam isabet sağlandı" dedi ve tarih verdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan: CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti!
- Son dakika: Bakan Mustafa Varank yerli otomobil için net tarih verdi
- 4 dil bilen Fransız Anissa Laaroussi DEAŞ'a katılmak için geldiği Adana'da yakalandı
- AFAD yerli ve milli hamle PARDUS’u hayata geçiriyor
- Rum lider Nikos Anastasiadis'den Türkiye'ye küstah teklif! Türkiye’nin açıklaması Rumları çılgına çevirdi
- Son dakika: Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyen çeteye operasyon!