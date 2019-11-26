ABD'de izinsiz uçak alarmı! Beyaz Saray kapatıldı

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin başkenti Washington DC semaları yakınında izinsiz bir uçak olduğunu belirten Washington polisi, sığınaklara gidilmesini istedi.

Amerika Birleşik devletleri'nin başkenti Washington DC'de hava sahası ihlali yaşandığı bildirildi.

BEYAZ SARAY KAPATILDI

Kırmızı alarmın verildiği ülkede emniyet görevlileri, savaş jetlerinin havalandığını belirtirken Beyaz Saray'ın kapatıldığı öğrenildi.

JETLER HAVALANDI

Beyaz Saray ve Capitol Hill, başkent Washington'un uçuşa yasak bölgesini bilinmeyen bir hava aracı tarafından ihlal edilmesi sonrası kapatıldı. Amerikan haber kanalı NBC'ye konuşan yetkililer, savaş uçaklarının müdahale etmek için havalandığını duyurdu.

NORMALE DÖNDÜ

Yollar kapatılırken, binaya kimsenin girmesine izin verilmediği aktarıldı. Polis, vatandaşlara "sığınaklara gidin" uyarısında bulundu. Hava aracının uçuşa yasak bölgeden çıkması sonucu hayat normale döndü.