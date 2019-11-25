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Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2019
DÜNYANIN EN ÜNLÜSÜ DEDİ ÖDÜLÜNÜ VERDİ

Başkanı , elebaşı Ebubekir el-'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği 'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Başkanı , eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve operasyonunda kullanılan Conan ile 'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

Conan'a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." dedi.

Trump, "kahraman" olarak söz ettiği Conan'ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve "işinin başına döndüğünü" vurguladı.

Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini belirtti.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU
elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle 'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, 27 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

Trump, daha önce Conan'a madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan paylaşımda bulunmuş, bu fotoğraf sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

Pentagon Bağdadi operasyonunun görüntüleri paylaştı PENTAGON BAĞDADİ OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

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