Sanal gerçeklik gözlüğü takılan ineklerin süt miktarında artış gözlemlendi
Rusya’da çiftçiler, süt miktarını ve kalitesini artırmak için ilginç bir metot geliştirdi. İneklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldıktan bir süre sonra hem süt miktarında hem de kalitesinde artış yaşandı. Yaz günü uçsuz bucaksız bir çimenliğin ortasındaymış gibi hissettiren sanal gerçeklik gözlüğü ile ineklerin duygusal durumlarının iyileştiği ortaya çıktı.
Rusya Federasyonu Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başkent Moskova yakınlarındaki bir çiftlikte, süt kalitesini ve miktarını artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri takıldığı belirtildi. Proje ile ilgili yapılan bilgilendirmede gözlüklere, yaz günü bir çimenliğin simülasyonu olan bir görüntü yansıtılarak, ineklerin duygusal durumlarının iyileştirilmeyi planlandığı açıklandı.
Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerde, ineklerin duygusal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri, verdikleri sütün kalite ve miktarını artırdığı ortaya çıktı. Yapılan testler sonucunda, bu sanal gerçeklik gözlüğüne yansıtılan görüntülerin hayvanların endişelerini azalttığı ve bu etkilerin sürüye de yansıdığı bilgisi paylaşıldı.
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