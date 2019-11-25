25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'daki protestolarda ölü sayısı 143'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, benzine getirilen nedeniyle genelinde patlak veren protestolarda en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Protestolarda, birçok kentte kamu binaları, bankalar, istasyonları ve marketler tahrip edildi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, benzine getirilen nedeniyle genelinde patlak veren protestolarda en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI ŞİDDETLİ PROTESTOLARA YOL AÇTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

İran karıştı! Tahran'da sokaklar alev alev! İRAN KARIŞTI! TAHRAN'DA SOKAKLAR ALEV ALEV!

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Polisin müdahale ettiği olaylarda henüz ölü ve yararlılar hakkında resmi açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'dan 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz İRAN'DAN 4 ÜLKEYE TEHDİT: SİZİ YOK EDERİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN