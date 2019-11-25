İran'dan 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ülkesindeki benzin zammı protestolarıyla ilgili ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan'ı suçlayarak, "Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz." tehdidinde bulundu.
İran'da rejim yanlıları, geçen haftaki benzin zammı protestolarına tepki amacıyla başkent Tahran'da gösteri düzenledi.
ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine sloganların atıldığı gösteride, benzine 15 Kasım'da yapılan yüzde 300'lük zammı protesto edenler "fitneciler" olarak suçlandı. Gösteride, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine karşı dövizler de taşındı.
"DÜŞMANIN HİÇBİR ADIMINI CEVAPSIZ VE İNTİKAMSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, burada yaptığı konuşmada, benzin zammına gösterilen tepkileri "savaş" ve "senaryo" şeklinde nitelendirdi.
Selami, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti. Bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
"ABD, İNGİLTERE, İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN'A SESLENİYORUM..."
İsrail'e "ABD'yi beklemeyin çünkü onlar siz yok edildikten sonra imdadınıza yetişir" diye seslenen Selami, olayların arkasında olduğunu iddia ettiği ülkeleri şu sözlerle hedef aldı:
"ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Bizi meydanda denediniz ve güçlü bir tokat yediniz ancak cevap veremediniz. Dünya bu tokatların bazılarını gördü bazılarını görmedi. Bekleyin. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz."
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.
Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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