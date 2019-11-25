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Ermeni tasarısının Senatoda engellenmesini Beyaz Saray istemiş

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2019
ERMENİ TASARISININ SENATODA ENGELLENMESİNİ BEYAZ SARAY İSTEMİŞ

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarılarının oylamalarının engellemesini 'ın istediği belirtildi.

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarılarının oylamalarının engellemesini 'ın istediği belirtildi.

Haber sitesi Axios, ve ABD Başkanı 'ın 13 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray'ın sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Senatodan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini yazdı.

Sitenin haberinde, "Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin, aynı gün Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşen senatörler arasında bulunan 'i çıkışında durdurarak, 'Demokrat Senatör 'in Ermeni tasarısını Senatoda oylamaya sunacağını' söylediği" aktarıldı.

Demokrat Senatör Menendez'in sözde Ermeni soykırımı tasarısına ikinci engel DEMOKRAT SENATÖR MENENDEZ'İN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISINA İKİNCİ ENGEL
Başkan Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Senatör Lindsey Graham, Ermeni tasarısını bloke etti BAŞKAN ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI SENATÖR LİNDSEY GRAHAM, ERMENİ TASARISINI BLOKE ETTİ

İddialara göre, Beyaz Saray yetkilisi Graham'dan "Senato'ya dönmesini ve bu tasarının oylanmasını engellemesini" istedi.

Graham, Axios'a yaptığı açıklamada "Beyaz Saray yetkilisi benden 'tasarıya karşı çıkmamı' rica etti ben de 'tabii ki' dedim. Bunu yapmamın tek nedeni Erdoğan'ın hala Washington'da olmasıydı. Çok yanlış bir zamanlama olurdu. Mümkünse Türkiye ile ilişkileri kurtarmak istiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Graham, "Tasarının bir daha gündeme gelmesi durumunda bu defa tasarıyı engellemeyeceğini" belirtti.

Bunun üzerine Beyaz Saray, Menendez'in perşembe günü tasarıyı tekrar oylamaya sunma girişiminde bulunması üzerine Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'dan engellemede bulunmasını istedi.

Perdue'nin Sözcüsü, "Senatör Perdue, Türkiye ve diğer müttefiklerimizle bölgede süren hassas müzakereleri tehlikeye atacağı endişesiyle bu tasarının oylanmasına karşı çıktı." açıklamasında bulundu.

ERMENİ TASARISI
ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

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