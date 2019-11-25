Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Çin'in güneyinde Vietnam sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.
Çin'in güneyinde Vietnam sınırındaki Guangsi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağı Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamada, özerk bölgeye bağlı Jingxi kentinde yerel saatle 09.18'de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.
Depremde can kaybı ise yaşanmadı.
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