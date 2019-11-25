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Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2019
O ÜLKEDE KORKUTAN DEPREM!

'in güneyinde sınırındaki 'nde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.

'in güneyinde sınırındaki 'nde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Çin Deprem Ağı Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamada, özerk bölgeye bağlı Jingxi kentinde yerel saatle 09.18'de 5,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Vietnam'ın kuzeydoğu sınırında da hissedildiği belirtildi.

Depremde can kaybı ise yaşanmadı.

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