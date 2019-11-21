22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Demokrat Senatör Menendez'in sözde Ermeni soykırımı tasarısına ikinci engel

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2019
ERMENİ TASARISINA İKİNCİ ENGEL

'li tarafından 'ya sunulan ve 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi. Geçtiğimiz hafta tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez de Georgia eyaleti tarafından engellendi. ABD'de 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanınmış, ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

'li tarafından 'ya sunulan ve 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.


Bob Menendez

Senatör Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti. Geçen hafta tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez Georgia eyaleti tarafından engellendi. Perdue, söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyledi.


David Perdue

TEK SENATÖR ENGELLEMEYE YETİYOR
ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Senatör Lindsey Graham, Ermeni tasarısını bloke etti BAŞKAN ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI SENATÖR LİNDSEY GRAHAM, ERMENİ TASARISINI BLOKE ETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN