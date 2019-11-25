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Azez’de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2019
AZEZ’DE PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

’nin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

'e bağlı 'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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