Darbeci Sisi'den oğlunun haberini yapan gazetecilere operasyon
Mısır'da yüzde 52 oyla iktidara gelen Muhammed Mursi'yi darbeyle indirerek iktidara gelen Cumhurbaşkanı Sisi, oğlu ile ilgili bir haber yapılmasına sinirlendi. Sisi'nin talimatı üzerine polis, gazeteye baskın yaparak çok sayıda editör ve gazeteciyi gözaltına aldı.
2013 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren General Abdülfettah es-Sisi yeni Cumhurbaşkanı olmuştu. Ülke baskıcı bir yönetimle yönetilirken, gazeteciler gözaltına alınmakta. İnternet üzerinden yayın yapan sayılı muhalif ve bağımsız medya platformu Mada Masr'da Cumhurbaşkanı Sisi'nin oğlu ile ilgili bir haber yapılması Kahire yönetimini harekete geçirdi. Haberi yapan dört gazeteci gözaltına alındı.
GAZETECİLERE OPERASYON
Bir süre önce Sisi'nin oğlu Mahmut es-Sisi ile ilgili bir haber yayınlayan gazeteye dün geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
Ülkenin istihbarat biriminde üst düzey pozisyonda yer alan Sisi'nin Mısır'ın Rusya'daki diplomatik ekibine gönderildiğine ve rejim içerisinde gözden düştüğüne dair bir haber yayınlayan gazeteye dün yapılan baskın sonrasında çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.
DÖRT GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI
3 saat süren baskın sırasında gazetenin yayın yönetmeni Lina Attalah ve iki kıdemli editörü Rana Memduh ve Muhammed Hamama da gözaltına alındı. Uluslararası basın Shadi Zalat isimli bir diğer editörün de önceki gün gözaltına alındığını açıkladı.
İnternet sitesine sosyal medya ve bazı uygulamalar aracılığıyla girilebildiği belirtilirken baskın sırasında ofiste olan Yasmin El-Rifaie, "Baskın sırasında biz ofisteydik. Binaya giren 9 adamdan hiçbiri kimliklerini bize söylemedi. Bu çok korkunçtu çünkü hem adamlar çok iriydi hem de çok agresif bir şekilde hareket ediyorlardı. Hızla ofisin içine yayılıp telefon ve dizüstü bilgisayarları ele geçirdiler" dedi.
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