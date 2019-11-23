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Suudi Arabistan-Mısır ortak yapımı: Kirli oyun! Osmanlı'yı hedef aldılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
TÜRKİYE KORKUSU SARDI! HEDEF SAPTIRMAK İÇİN PARA SAÇIYOR

’da yazarı ’yı infaz ettiren Suud , düşmanlığı için dizi sipariş etti. adlı dizi için Selman, kişisel servetinden 40 milyon dolar verdi.

S. Arabistan Prensi Selman düşmanlığı abarttı. TV'de Türk dizilerini yasakladı. Şimdi de 'yı karalamaya kalktı. 40 milyon dolara dizisini yaptırdı. Kirli oyunun senaryosunu ise Sisi'nin başdanışmanı yazdı.

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KATİLİN PLANI

Veliaht Prensi Selman, Türk düşmanlığında sınır tanımıyor. 'daki Arabistan konsolosluğunda yazarı 'yı öldürten Selman, şimdi de Osmanlı düşmanlığı için dizi çektiriyor.

40 MİLYON DOLAR VERDİ

Yüzde 60'ının Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC'de geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son veren Selman, "Ateş Krallıkları" adlı dizi için cebinden 40 milyon dolar verdi.

İFTİRALARA DAYANIYOR

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; dizinin senaristliğini yapan darbeci Sisi'nin danışmanlarından Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıkları" yalanını da rahatça söyledi. Ancak hem Suudlar hem de BAE'de birçok kişi diziye tepki gösterdi. Dizinin senaryosu tamamen iftiralara dayanıyor. düşmanı Selman'a büyük tepki var.

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