Suudi Arabistan-Mısır ortak yapımı: Kirli oyun! Osmanlı'yı hedef aldılar
İstanbul’da Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’yı infaz ettiren Suud Prens Selman, Osmanlı düşmanlığı için dizi sipariş etti. Ateş Krallıkları adlı dizi için Selman, kişisel servetinden 40 milyon dolar verdi.
S. Arabistan Prensi Selman düşmanlığı abarttı. TV'de Türk dizilerini yasakladı. Şimdi de Osmanlı'yı karalamaya kalktı. 40 milyon dolara Ateş Krallıkları dizisini yaptırdı. Kirli oyunun senaryosunu ise Sisi'nin başdanışmanı yazdı.
KATİLİN PLANI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Türk düşmanlığında sınır tanımıyor. İstanbul'daki Arabistan konsolosluğunda Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'yı öldürten Selman, şimdi de Osmanlı düşmanlığı için dizi çektiriyor.
40 MİLYON DOLAR VERDİ
Yüzde 60'ının Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC'de geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayınlamaya son veren Selman, "Ateş Krallıkları" adlı dizi için cebinden 40 milyon dolar verdi.
İFTİRALARA DAYANIYOR
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; dizinin senaristliğini yapan darbeci Sisi'nin danışmanlarından Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıkları" yalanını da rahatça söyledi. Ancak hem Suudlar hem de BAE'de birçok kişi diziye tepki gösterdi. Dizinin senaryosu tamamen iftiralara dayanıyor. Türkiye düşmanı Selman'a büyük tepki var.
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