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İran'daki olaylarda üst düzey Devrim Muhafızı öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019
İRAN'DAKİ OLAYLARDA ÜST DÜZEY DEVRİM MUHAFIZI ÖLDÜRÜLDÜ

’ın başkenti Tahran’da zammına tepki için dün gece yapılan gösterilerde ve milis güçlere (Besiç) mensup 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden birisinin üst düzey Devrim Muhafızı olduğu bildirildi.

'ın yarı resmi Fars Haber Ajansındaki habere göre, dün gece Tahran'ın batısındaki Melerd ilçesinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 ve Besiç mensubu hayatını kaybetti.

Ayrıca Şehriyar ilçesinde yakılan kütüphanede 13 bin kitap zarar gördü.

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Öte yandan Şiraz'da cuma gününden bu yana devam eden gösterilerde 75 banka şubesi tamamen yakıldı ve tahrip edildi.

Benzine yapılan zam nedeniyle İran'ın başta Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Yezd, Kirman ve Kereç gibi kentlerinde cuma gününden bu yana gösteriler düzenleniyor. Göstericiler birçok kentte istasyonları, banka şubeleri, kamu binaları ve polis araçlarını ateşe verdi.

Muhalif kanallar ve sosyal medya kullanıcıları ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu iddia ederken resmi makamlar henüz bununla ilgili açıklama yapmadı.

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