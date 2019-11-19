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Rusya'da küçük çocuğuna araba kullandıran anne tepki çekti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019
RUSYA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUNA ARABA KULLANDIRAN ANNE

'da bir anne, yaşı küçük oğluna araba kullandırarak tepki topladı. Görüntülerde direksiyonu tutan küçük çocuğun 130 km hız yaptığı görülüyor. Öte yandan gelen tepkilere yanıt veren anne Agina Altınbaeva, "Sizin kötü yorumlarınıza ihtiyacım yok. Hayatıma sizlerin yorumları olmadan da devam ediyorum. Yargılamaya hakkınız yok" dedi.

'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde bir anne, otoyolda çocuğunu kucağına alarak direksiyonu onun kontrolüne verdi. Kamerayı aracın hız göstergesine yakınlaştıran anne, çocuğun direksiyonu tuttuğu anları saniye saniye kaydetti.

Olayın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan anne Agina Altınbaeva gelen tepkilere, 'Sizin kötü yorumlarınıza ihtiyacım yok. Hayatıma sizlerin yorumları olmadan da devam ediyorum. Yargılamaya hakkınız yok' diye cevap verdi.

Rusya'da küçük çocuğuna araba kullandıran anne tepki çekti RUSYA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUNA ARABA KULLANDIRAN ANNE TEPKİ ÇEKTİ

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