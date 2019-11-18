Breaking Bad gerçek oldu! 2 kimya hocası okulda uyuşturucu üretti

Breaking Bad dizisindeki gibi öğretim görevlisi okul laboratuvarında metamfetamin üretti. Kötü kokulardan şüphelenilmesi üzerine ortaya çıkan gerçeğin ardından iki kimya hocası suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'de yaşanan bir olay duyanları şoke etti. Bir üniversitede çalışan Terry Bateman ve Bradley Allen Rowland isimli iki kimya hocası üniversitenin laboratuvarında uyuşturucu üretirken yakalandılar. Gelen kötü koku üzerine yakayı ele veren doçentler, akıllara 'Brekaing Bad' dizisini getirdi.

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşanan son dakika olayı akıllara ünlü diziyi getirdi. Kimya öğretmenleri Terry Bateman (solda) ve Bradley Allan Allen Rowland (sağda) okul laboratuvarında metamfetamin ürettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

KÖTÜ KOKULARDAN ŞÜPHELENDİLER

Clark County Polis Müdürlüğü, Henderson Eyalet Üniversitesi'nde görevli 45 yaşındaki Terry David Bateman ile 40 yaşındaki Bradley Allen Rowland'ın laboratuvardan gelen kokulardan şüphelenen öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığını açıkladı.

CNN'nin haberine göre, okulun iletişim bölümü dekan yardımcısı Tina Hall, 8 Ekim'deki ihbarın ardından kapatılan laboratuvarın Çevre Dairesi uzmanlarının yardımıyla havalandırılarak 29 Ekim'de yeniden açıldığını söyledi.

LABORATUVARI HAVALANDIRMAK İÇİN PENCERELER SÖKÜLDÜ

Uzmanların içerideki kokudan kurtulmak için hava filtreleme sistemleri kullandığı ve geçici olarak pencereleri söktüğünü anlattı.

Bateman ve Rowland'ın 11 Ekim'de çıkarıldıkları idari izinden dönüşlerinde Cuma günü gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Polis, iki öğretim görevlisi hakkında sentetik uyuşturucu imal etmek ve uyuşturucu yapımı malzemeleri kullanmak suçlarından dava açılmasının beklendiğini söyledi.

"BREAKİNG BAD"

Breaking Bad dizisine gönderme yaparak "Gözaltına alınan doçentlerin hiçbirinin adının Walter White değil" dedi.

AMC'nin 2008-2013 yılları arasında yayımlanan dizisinde Walter White adlı bir kimya öğretmeninin öyküsü anlatılıyor.

Akciğer kanseri olduğunu öğrenen White, ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için kristal metamfetamin yapmaya başlıyor. Dizide White karakterini Bryan Cranston canlandırıyor.