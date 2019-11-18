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Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur CIA'ye komşu oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
MESUT BARZANİ’NİN OĞLU CIA'YE KOMŞU OLDU

’nin oğlu Mesrur, ’DE karargahının yanı başında bir malikane satın aldı. aldığı evler için toplam 58 milyon dolar ödedi.

'ın eski lideri 'nin oğlu Mesrur, hayranlığını abarttı. ve Virginia'da 3 malikane aldı. Evlerden birinin, 'ya birkaç kilometre uzakta olduğu ortaya çıktı. Ödediği toplam para dudak uçuklattı: 58 milyon dolar....

KOMŞUSU CIA!

Irak'ta Barzani ailesinin, Hollywood ve CIA hayranlığı zirve yaptı. Mesut Barzani'nin oğlu , ikisi Los Angeles'ın eşsiz bölgesi 'te, diğeri ise CIA'in merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Virginia McLean'de 3 malikane aldı. Toplam bu evlere 58 milyon dolar ödedi. 'nin Kuzey Irak petrollerini kaçak şekilde sattığı ve elde ettiği gelirle bu malikaneleri aldığı belirtildi.

PARA SAÇIYOR

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Barzani'nin, 'nın en pahalı semtlerinde Kensington'da 2016 yılında da bir malikhane için 11 milyon dolar ödediği anlaşıldı. Oğul Barzani'nin CIA ve lüks tutkusu büyük eleştiri aldı.

CIA'ye KOMŞU OLDU

Kuzey Irak'ın Güvenlik Konseyi Başkanı oğul Mesrur Barzani, ABD'de CIA'ya komşu oldu.

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