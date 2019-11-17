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El Bab'daki bombalı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2019
EL BAB'DAKİ BOMBALI SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

'daki bombalı araçlı saldırıyla 18 kişiyi katleden teröristin yakalanmasının ardından detaylar da ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, /'nin bombalı saldırıyı üzerinden planladığı bilgisine ulaştı.

Türk güvenlik güçleri, /'nın bölgesindeki Bab'da düzenlediği bombalı saldırıyı üzerinden planladığı bilgisine ulaştı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk güvenlik güçleri, 'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 18 sivilin şehit olduğu bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin tespiti ve yakalanması için koordineli çalışmalar yürütüyor.

Failin tespit edilmesinde, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde güvenliğin sağlanması için yerel unsurlardan oluşturulan sivil polis yapılanması ile jandarmanın, önemli rol aldığı öğrenildi.

Eylemin hemen ardından yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan gri renkli "Hyundai Starex" marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensupları tarafından temin edildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekiplerinin, dün gece gerçekleştirdiği ortak operasyonda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y. yakalandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Bab'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

El Bab'daki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı EL BAB'DAKİ BOMBALI SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİST YAKALANDI
18 kişiyi katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı |Video 18 KİŞİYİ KATLEDEN TERÖRİST MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI |VİDEO

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