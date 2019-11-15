15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'den yeni 'Mazlum Kobani' açıklaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2019
ABD'DEN YENİ 'MAZLUM KOBANİ' AÇIKLAMASI!

ABD'nin James , "" olarak bilinen terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'e atıfta bulunarak, "Biz kişilere değil SDG güçlerine (/PKK) destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir." dedi.

ve ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, bakanlıkta yapılan 'a Karşı Koalisyon toplantılarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye bir milyon mültecinin yerleştirilmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Jeffrey, bu konuda Türkiye'den bir takım güvenceler aldıklarını ifade etti.

Jeffrey, Kuzey Suriye'ye o bölgeden gelen mültecilerin gönderileceğini ve tüm sürecin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kuralları kapsamında yapılacağını ifade etti.

Türkiye'nin buna yönelik UNHCR ve ABD ile iletişim içinde olduğunu da belirten Jeffrey, "Ayrıca bu mültecilerin içinde 350 bin Kürt de bulunuyor. Bu Kürtlerin bir kısmı DEAŞ'tan kaçarken, dürüst olmak gerekirse diğer bir kısmı ise /'den dolayı Kuzey Suriye'den kaçtı. Şimdi bölgeye geri dönmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte ABD'nin olarak bilinen terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'e olan desteğine dair diğer bir soruya cevap veren Jeffrey, şunları söyledi:

"ABD, kişileri ve bireyleri desteklemiyor. Biz, SDF ve yönetimine DEAŞ'a karşı geçici ve dönemsel bir destek vermekteyiz. Suriye'deki herhangi bir grubun geleceğine yönelik bir anlaşma yapmadık. Burada önemli olan DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasıdır. Bizim Suriye konusundaki görüşümüz, 'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi tüm Suriyeliler'i kapsayan adil ve açık bir seçimdir. Bunu bölgedeki her gruba belirtmekteyiz. SDG ile Kuzey Suriye'de görüştüğümüz gibi muhalif gruplarla da Oslo ve Kahire'de görüşmekteyiz."

İşte YPG/PKK’lı terör elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kanlı geçmişi... İŞTE YPG/PKK’LI TERÖR ELEBAŞI 'MAZLUM KOBANİ' KOD ADLI FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN KANLI GEÇMİŞİ...
Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok” BAŞKAN ERDOĞAN: “MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ’DEN FARKI YOK”
Kanada terörist Mazlum Kobani'ye ödül verecek KANADA TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'YE ÖDÜL VERECEK

AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN