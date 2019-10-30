Kanada terörist Mazlum Kobani'ye ödül verecek
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın evlatlığı olarak bilinen terörist Mazlum Kobani'ye davet gönderdi. Kanada'nın terörist Mazlum Kobani'ye 'Temiz Savaşçı' ödülü vereceği belirtildi.
Kanada "ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere" her yıl verdiği 'Temiz Savaşçı' ödülünü bu kez bir teröriste vermeyi seçti. Skandal karar imza atan Kanada, Savunma Bakanlığı tarafından Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTE ÖDÜL VERECEKLER
Başkan Erdoğan bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nde ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti.
Kanada ise söz konusu teröriste Temiz Savaşçı ödülü verme kararı aldı.
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