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Kanada terörist Mazlum Kobani'ye ödül verecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2019
KANADA TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'YE ÖDÜL VERECEK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye'ye silah satışını askıya alan , teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın evlatlığı olarak bilinen terörist 'ye davet gönderdi. Kanada'nın terörist Mazlum Kobani'ye 'Temiz Savaşçı' ödülü vereceği belirtildi.

"ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere" her yıl verdiği 'Temiz Savaşçı' ödülünü bu kez bir teröriste vermeyi seçti. Skandal karar imza atan Kanada, Savunma Bakanlığı tarafından 'yi ülkeye davet etti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTE ÖDÜL VERECEKLER

Başkan Erdoğan bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nde ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti.

Kanada ise söz konusu teröriste Temiz Savaşçı ödülü verme kararı aldı.

Terörist Ferhat Abdi Şahin Mazlum Kobani hakkındaki iade talebinin gerekçesi TERÖRİST FERHAT ABDİ ŞAHİN "MAZLUM KOBANİ" HAKKINDAKİ İADE TALEBİNİN GEREKÇESİ
Adalet Bakanlığı, terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için hazırlanan dosyayı Dışişleri'ne iletti ADALET BAKANLIĞI, TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'NİN İADESİ İÇİN HAZIRLANAN DOSYAYI DIŞİŞLERİ'NE İLETTİ
Son dakika: Türkiye'den flaş Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) hamlesi SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN FLAŞ FERHAT ABDİ ŞAHİN (MAZLUM KOBANİ) HAMLESİ

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