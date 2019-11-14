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Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlar lehine flaş karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ARAKANLI MÜSLÜMANLAR LEHİNE FLAŞ KARAR

Son dakika haberine göre , Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

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