ABD'den küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse...
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi halinde Amerikan Kongresi'nin yaptırım kararı almaya hazır olduğunu söyledi.
Amerikan CBC kanalında bir programa konuk olan O'Brien, "Türkiye S-400'den kurtulmazsa yaptırımlar olabilir" dedi. CAATSA yaptırımlarının, Kongre'nin her iki kanadında da büyük bir çoğunlukla kabul edileceğini söyledi.
"Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça söylemiştik" diyen O'Brien, NATO'da S-400'lere ya da önemli miktarda Rus silahı alımına yer olmadığını belirtti. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.
Türkiye ve Rusya, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda Eylül 2017'de anlaşma imzalamış, ilk S-400 sevkiyatı temmuzda tamamlamıştı.
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