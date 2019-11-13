Almanya'dan Tesla açıklaması
Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ABD dışındaki ikinci fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurma kararına ilişkin, "Elektrikli hareketlilikte ve batarya uzmanlığının geliştirilmesinde bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.Altmaier, yaptığı değerlendirmede, Tesla'nın Almanya'daki elektrikli otomobiller için modern fabrika kurma kararının, ülkenin bir otomotiv merkezi olarak çekiciliğinin ilave kanıtı olduğunu vurguladı.
"(Karar) Elektrikli hareketlilikte ve batarya uzmanlığının geliştirilmesinde bir kilometre taşıdır" ifadesini kullanan Altmaier, kararı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
Altmaier, Alman hükümetinde, Tesla'ya yönelik teşvikler ile ilgili henüz bir tartışma olmadığını belirterek, Tesla'nın otomotiv ve otomotiv endüstrisindeki diğer tüm şirketler gibi muamele göreceğini aktardı.
"TESLA, BRANDENBURG'A BÜYÜK BİR YATIRIMLA GELDİ"
Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de yaptığı yazılı açıklamada, Tesla'nın, Brandenburg'a büyük bir yatırımla geldiğine işaret ederek, yoğun görüşmeler ve iyi gerekçelerle uzun süre bunun için lobi faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti.
Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından IG Metall'in yöneticilerinden Birgit Dietze ise Tesla'nın fabrika kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, Berlin'i endüstriyel bir yer olarak güçlendirir ve istihdam oluşturur. Bunun bir örnek olmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını açıklamıştı. Musk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Giga Berlin" olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını, üretilecek ilk otomobilin "Model Y" olacağını belirtmişti.
Fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kilit isim yüzünü böyle gizledi!
- İran'dan İsrail'e kınama
- ABD’de büyük şok! İflas ettiler
- Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı!
- Fransa'dan Türkiye flaş çağrı!
- Kendini başkan ilan etti! Bolivya'da son durum...
- Almanya Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar vakası
- Bu sözlerle gerçeği haykırdı
- Venedik sular altında kaldı: 2 ölü
- Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…
- Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma
- AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki
- İran'dan İsrail'e kınama
- Son dakika: İstanbul merkezli nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde dev operasyon!
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
- Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...