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Almanya'dan Tesla açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019
ALMANYA'DAN TESLA AÇIKLAMASI

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, elektrikli araç üreticisi 'nın ABD dışındaki ikinci fabrikasını Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurma kararına ilişkin, "Elektrikli hareketlilikte ve batarya uzmanlığının geliştirilmesinde bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Altmaier, yaptığı değerlendirmede, 'nın Almanya'daki elektrikli otomobiller için modern fabrika kurma kararının, ülkenin bir merkezi olarak çekiciliğinin ilave kanıtı olduğunu vurguladı.

"(Karar) Elektrikli hareketlilikte ve batarya uzmanlığının geliştirilmesinde bir kilometre taşıdır" ifadesini kullanan Altmaier, kararı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Altmaier, Alman hükümetinde, Tesla'ya yönelik teşvikler ile ilgili henüz bir tartışma olmadığını belirterek, Tesla'nın otomotiv ve otomotiv endüstrisindeki diğer tüm şirketler gibi muamele göreceğini aktardı.

"TESLA, BRANDENBURG'A BÜYÜK BİR YATIRIMLA GELDİ"

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de yaptığı yazılı açıklamada, Tesla'nın, Brandenburg'a büyük bir yatırımla geldiğine işaret ederek, yoğun görüşmeler ve iyi gerekçelerle uzun süre bunun için lobi faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetti.

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından IG Metall'in yöneticilerinden Birgit Dietze ise Tesla'nın fabrika kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu, Berlin'i endüstriyel bir yer olarak güçlendirir ve istihdam oluşturur. Bunun bir örnek olmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) , şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını açıklamıştı. Musk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Giga Berlin" olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını, üretilecek ilk otomobilin "Model Y" olacağını belirtmişti.

Fabrikanın 2021'de üretime başlaması ve 10 bin kişiyi istihdam etmesi bekleniyor.

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