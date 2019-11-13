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Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019
KABİL'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI!

'ın başkenti 'de düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının şiddetiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, saldırının yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, havalimanı arkasındaki Kasim Caddesi'nde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Rahimi, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırganın hedefinde bölgeden geçen bir zırhlı aracın olduğunu öne sürdü.

Saldırının şiddetiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, saldırının yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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