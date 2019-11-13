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Bolivya'da Jeanine Anez geçici devlet başkanı belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019
KENDİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ! BOLİVYA'DA SON DURUM...

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı 'in istifa etmesinin ardından, ülkeyi 90 gün içinde götürecek geçici devlet başkanı belli oldu.

Bolivya 'nde (ALP) düzenlenen oturumda, oy çokluğunun sağlanamamasına rağmen, Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıkladı.

Başkent 'da Morales destekçileri sokak eylemlerini sürdürürken, ALP'de düzenlenen oturumda Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensupları katılmadığı için oy çokluğu çıkmadı.

Anez, ülke yasalarının, devlet başkanı, yardımcısı ve senato başkanının bulunmaması durumunda kendisinin geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesine izin verdiğini belirtti.

Bolivya’da istifaya zorlanan Evo Morales kimdir? BOLİVYA’DA İSTİFAYA ZORLANAN EVO MORALES KİMDİR?

Ülkede barışın sağlanması için elinden geleni yapacağına dikkati çeken Anez, en kısa sürede genel seçimlere gidileceğini bildirdi.

Anez'in, 90 gün içinde yeni devlet başkanını seçmek üzere ülkeyi götürmesi bekleniyor.

Bu arada, Anez'in devlet başkanlığı sarayına elinde büyük bir İncil ile girmesi ve etrafındakilerin "Devlet Başkanlığı Sarayına İncil geri döndü" sloganı atması dikkati çekti.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, 'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

Bolivya'da Morales'in istifa sürecini "darbe" olarak nitelendiren ülkeler arasında yer alan 'nın iltica teklifini kabul eden Morales, Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti! BOLİVYA DEVLET BAŞKANI EVO MORALES İSTİFA ETTİ!

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