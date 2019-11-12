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NATO askeri konvoyuna saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2019
NATO ASKERİ KONVOYUNA SALDIRI

Afganistan'ın Logar vilayetinde, konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıyı üstlenen olmazken Afganistan'daki NATO birliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Logar İl Şura Vekili Muhammed Kasim Siddiki, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın Kamp Şing bölgesinde devriye gezen askeri konvoyunun, bomba yüklü araçla saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade eden Siddiki, NATO askerlerinin saldırının gerçekleştirdiği bölgeye giden yolları trafiğe kapattığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen olmazken Afganistan'daki NATO birliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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