ABD’nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
Giriş Tarihi: 13.11.2019
ABD’nin en büyük süt üreticisi Dean Foods, ülkedeki "süt talebinin belirgin bir şekilde azalmasına" bağlı olarak iflas ettiğini duyurdu.The Wall Street Journal'ın haberine göre, Dean Foods ve daha birçok süt üreticisi şirket, uzun yıllardır tüketicilerin geleneksel inek sütünden uzaklaşmasının yarattığı talep daralmasırır yarattığı sorunlarla uğraşıyor. Haberde, içecek satışlarının sütten, şişelenmiş suya, meyve sularına ve soya ve yulaftan üretilen sütün alternatiflerine kaydığına işaret etti.
Süt üreticisi şirket, hisselerinin bir bölümünü ya da çoğunluğunu, çiftçilerin sahibi olduğu Amerika Mandıra Çiftçileri'ne satma olasılığını gündeminden düşürmedi.
Dean Foods CEO'su Eric Berigause ise konuyla ilgili olarak, "Şirketi daha da güçlendirmek ve düşük maliyetli bir konuma getirmek amacıyla sürdürdüğümüz yoğun çabalara karşın, içme sütü tüketiminde sürmekte olan düşüşlerden olumsuz yönde etkilemeye devam ediyoruz"dedi.
Texas merkezli şirket, ilk aşamada bankalardan 850 milyon dolar dolayında bir kaynak sağlamış durumda.
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