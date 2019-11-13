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Juan Guaido destekçilerinden Venezuela Büyükelçiliğini işgal girişimi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019
BREZİLYA'DA VENEZUELA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ İŞGAL GİRİŞİMİ

Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido destekçileri, 'daki Venezuela Büyükelçiliğini işgal etme girişiminde bulundu. Elçiliğe girmeye çalışanların hangi ülkenin vatandaşı olduğu henüz bilinmiyor.

'nın başkenti Brasilia kentinde, bir grup 'ni işgal etmeye çalıştı. Venezuelalı yetkililer, grubun binaya girişinin engellendiğini açıkladı.

Yerel basın, elçiliğe giren kişilerin Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido taraftarları olduğunu bildirdi. Elçiliğe girmeye çalışanların hangi ülkenin vatandaşı olduğu henüz bilinmezken, bazı vatandaşlar ise elçiliğin etrafında kol kola girerek güvenliği sağlamak istediler.

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