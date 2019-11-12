Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Paris Barış Forumu'nda kritik bir açıklama geldi. Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için, bu bölgeyi koparmak ve orada Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla sözde bir devlet kurmak istediğini öne sürdü. Tecrübeli diplomat Lavrov’un bu açıklaması gündeme bomba gibi oturdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paris Barış Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek adına gerçekleştirmek istediği planları açıkladı.
"ABD SÖZDE DEVLET KURMAK İSTİYOR"
Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için ülkenin doğu bölümünü koparmak ve orada bir sözde devlet kurulması amacıyla Basra Körfezi ülkelerini sürece dahil etmek istediğini vurguladı.
KÖRFEZ ÜLKELERİNE "TERÖR ÖGRÜTÜ YPG BASKISI"
Lavrov, "ABD, Fırat'ın doğu kıyısında bir sözde devlet kurmak için her şeyi yapıyor ve Suriye'nin bu bölümünü koparma ve oradaki petrol yataklarını kontrol altına alma amacıyla orada Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG ve diğer Kürt güçler eliyle bir yerel yönetim kurulması için Körfez ülkelerinden büyük yatırımlar yapmalarını talep ediyor" dedi.
"ABD MÜTTEFİKLERİNİN SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINA YATIRIM YAPMALARINI YASAKLADI"
Öte yandan Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye hükümetiyle birlikte, sığınmacıların dönmesi ve ülkenin normal yaşama yeniden geçmesi amacıyla ülkenin yeniden inşası için gerekli koşulları sağlamaya çalıştığını ve tüm tarafları buna davet ettiğini belirtti ve ABD'nin müttefiklerinin yeniden inşa çalışmalarına yatırım yapmalarını yasakladığının altını çizdi.
Lavrov, Washington yönetiminin yeniden inşa çalışmalarına kesinlikle karşı çıktığını ve NATO, AB ve bölgedeki müttefiklerinin Esad'in kontrol ettiği bölgelerdeki yeniden inşa projelerine yatırım yapmalarını yasakladığını kaydetti.
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