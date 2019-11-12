İstanbul'da ölü bulunan Le Mesurier'le ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Le Mesurier'un ölümüne ilişkin soruşturmanın henüz başlamadığını belirterek, İngiliz medyasının "Rusya karşıtı tutumunu" eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yapılan açıklamada, James Gustaf Edward Le Mesurier'un hayatını kaybetmesine dair değerlendirmelere yer verildi.

İngiliz medyasının Le Mesurier'un ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine "anlam verilemediğinin" belirtildiği açıklamada, "James'in ölümüne dair soruşturma bile başlamadı ancak İngiliz gazeteciler Rusya karşıtı yaklaşımlarına başladı bile. Rusların masumiyeti belli olduğunda, İngiliz medyası yankılanan başka taraflara geçecektir" yorumu yapıldı.

Rusya'nın eski casusu Aleksander Litvinenko'nun zehirlenerek öldürülmesinde de benzer bir durumun yaşandığı savunulan açıklamada, "Gerçek, dürüst gazetecilik İngiliz medyasıyla bağdaşmıyor" ifadesine yer verildi.

AA