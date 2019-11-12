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İstanbul'da ölü bulunan Le Mesurier'le ilgili Rusya'dan açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2019
İSTANBUL'DA ÖLÜ BULUNAN LE MESURİER'LE İLGİLİ RUSYA'DAN AÇIKLAMA

, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı 'un ölümüne ilişkin soruşturmanın henüz başlamadığını belirterek, İngiliz medyasının "Rusya karşıtı tutumunu" eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığınca sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yapılan açıklamada, 'un hayatını kaybetmesine dair değerlendirmelere yer verildi.

İngiliz medyasının Le Mesurier'un ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine "anlam verilemediğinin" belirtildiği açıklamada, "James'in ölümüne dair soruşturma bile başlamadı ancak İngiliz gazeteciler Rusya karşıtı yaklaşımlarına başladı bile. Rusların masumiyeti belli olduğunda, İngiliz medyası yankılanan başka taraflara geçecektir" yorumu yapıldı.

Rusya'nın eski casusu Aleksander Litvinenko'nun zehirlenerek öldürülmesinde de benzer bir durumun yaşandığı savunulan açıklamada, "Gerçek, dürüst gazetecilik İngiliz medyasıyla bağdaşmıyor" ifadesine yer verildi.

AA

İngiliz ajan James Gustaf Edward Lemesurier kim? Öldü mü öldürüldü mü? İNGİLİZ AJAN JAMES GUSTAF EDWARD LEMESURİER KİM? ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu ESKİ İNGİLİZ ASKERİ GÖREVLİSİ İSTANBUL'DA ÖLÜ BULUNDU

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