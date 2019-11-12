Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı
Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.
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