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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2019
ENDONEZYA'DA 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, uyarısı da yapılmadı.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, uyarısı da yapılmadı

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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