Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi: Sorumsuzluk!
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun ''beyin ölümünün gerçekleştiği'' şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Başbakan Morawiecki, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Macron'un NATO'ya ilişkin ''beyin ölümü gerçekleştiği'' yönündeki ifadelerini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.
Morawiecki, Macron'un açıklamalarının güvenlik ittifakının karşılıklı savunmaya olan bağlılığını sorguladığını söyledi.
NATO'nun barış ve özgürlükleri koruma noktasında önemli bir birlik olduğuna işaret eden Morawiecki, Macron'un birliğe üye ülkelerin birbirini koruyup korumayacağını sorgulamasının çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.
Morawiecki, Macron'un, NATO'nun ortak savunma maddesine ilişkin şüphe içinde olduğunu belirterek, "Umarım, Fransa'ya sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda hala güvenebiliriz." ifadesini kullandı.
Fransa'nın savunma için gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini harcadığını belirten Morawiecki, bu nedenle NATO'nun belli yönlerinin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.
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