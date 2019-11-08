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Başkan Erdoğan'dan Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş'a NATO ile ilgili önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
ERDOĞAN'DAN NATO'YA NET MESAJ! GÖZLER O TARİHE ÇEVRİLDİ

Budapeşte’de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan sonra Başkan Takvim yazarı 'ın sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ile ilgili sorulan soruya, "’ta Londra’da NATO olacak. Orada bu konuları çok açık ve net gündeme getirmeyi planlıyorum. İlla savaş olduğu zaman mı NATO devreye girer?  5. Madde savaş olduğunda mı devreye girer? 5. Madde terörle mücadele esnasında devreye girmeyecek mi? Ben bunu Stoltenberg’e sordum. Şu ana kadar NATO en ufak bir adım atmadı. Hiçbir üyesi ülke ’nda yanımızda yer almadı." dedi.

Başkan 'ın katılımıyla Budapeşte'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısında Macaristan'la siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

2018'de 2,5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmini 6 milyar dolara ulaştırma hedefi ortaya konulurken Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü Takvim yazarı 'ın sorularına cevap verdi ve konusunun altını çizerek yaşanılan sıkıntıları 'taki toplantıda gündeme getireceğini ifade etti.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sorular verdiği o çarpıcı cevaplar:

SORU: Salı günü grup toplantısında "Dostlarımız daha evvel hava savunma sistemlerini söküp götürdüler" ifadesini kullandınız. Yeni süreç sizce NATO parametlerini, algılarını dönüştürür mü, değiştirir mi?

3-4 Aralık'ta Londra'da NATO olacak. Orada bu konuları çok açık ve net gündeme getirmeyi planlıyorum. İlla savaş olduğu zaman mı NATO devreye girer? 5. Madde savaş olduğunda mı devreye girer? 5. Madde terörle mücadele esnasında devreye girmeyecek mi? Ben bunu Stoltenberg'e sordum. Şu ana kadar NATO en ufak bir adım atmadı. Hiçbir üyesi ülke 'nda yanımızda yer almadı. En ufak olumlu açıklamaları yok. Bunlar sadece "'de arama işlerinde Türkiye'yi nasıl engelleriz?" gayreti içindeler. Nerede petrol var bunun gayreti içindeler. Biz böyle bir derdin peşinde değiliz. Bizim bütün derdimiz şu anda Suriye ile ilgili olarak, bu ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüğüdür. Onun için de yaptığımız tüm çalışmalar, tüm müdahaleler ona yöneliktir. Temenni ederiz ki bunu inşallah süratle, kısa zamanda neticeye ulaştırırız.

ABD VE PETROL KONUSU

SORU: ABD askerlerinin petrol alanlarının etrafında kümelendiği görülüyor. Alandan çekilme vaatlerine rağmen özellikle petrol alanlarında görünmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben ağırlıklı olarak açıklamalarımda 'ın ifadelerine dayalı olarak konuşuyorum. Sayın Trump'ın altındaki emir-komuta zinciri içerisinde, yani memur sıfatında olanların ağzına bakmıyorum. Trump'ın ağzına bakarak konuştuğum zaman Trump çekilecekler veya çekiliyoruz dediği için değerlendirmemizi böyle yaptık. Ama ondan sonra yaptığım iki telefon görüşmesinde de tüm bu gelişmeleri kendisi ile paylaştım. Kendileri de bu konunun üzerine eğileceğini söyledi. En sonunda Pence ve Pompeo'yu buraya gönderdi. Şu anda bizim heyetlerimiz Ruslarla da görüşüyor. Yine devam ediyoruz. Önceki akşam Trump ile görüştüm. Cumartesi de Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak. Oradan da görüşmelerde bilgilerimizi alalım ki, ayın 13'ünde yapacağımız görüşmelerin altyapısını oluşturmuş olalım.

Başkan Erdoğan: Mektubu Trump'a takdim edeceğim BAŞKAN ERDOĞAN: MEKTUBU TRUMP'A TAKDİM EDECEĞİM

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