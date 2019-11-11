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Fransa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
FRANSA'DA DEPREM! YARALILAR VAR

Son dakika haberi: ’da Richter ölçeğine göre Montelimar kentinde 5.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu. Deprem Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.

Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. Depremin Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.

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