Fransa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Yaralılar var
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Son dakika haberi: Fransa’da Richter ölçeğine göre Montelimar kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu. Deprem Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
Fransa Deprem Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı. Depremin Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.
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