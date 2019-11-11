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Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokaklarda

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2019
BOLİVYA’DA BU KEZ MORALES DESTEKÇİLERİ SOKAKLARDA

’da Morales destekçileri, ordunun istifa çağrısının ardından görevini bırakan devlet başkanı ’e destek olmak için başkent ’da sokaklara çıktı.

'da ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı destekçileri başkent 'da sokaklara çıktı.

Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü.

MORALES: POLİS GERÇEK MERMİ KULLANIYOR
Ülke basınının çok az bilgi aktardığı olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, hükümete karşı muhaliflerin safına geçen polisin La Paz ve El Alto kentlerinde protesto düzenleyen hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahelede bulunduğunu açıkladı.

Bolivya basını, Morales'in istifasının ardından yaşanan olaylarda pazar gecesi birçok kundaklama girişiminin meydana geldiğini bildirdi.

Olaylardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Morales, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ülkenin ilk yerli Devlet Başkanı Morales, genel seçimin ardından başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere müdahale etmeyen güvenlik güçlerinin muhaliflerden yana olmasının ardından istifa etmişti

Bolivya'da 20 Ekim tarihinde yapılan seçimlerin galibi, oyların yüzde 47,8'ini alan sosyalist lider Evo Morales olmuştu. Ülkede tansiyon başkanlık seçimlerinde sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları a��ıklanmasıyla başlamıştı. Seçimlere hile karıştığını iddia eden muhalifler, sokaklara çıkarak seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Bolivya açıklaması DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ BOLİVYA AÇIKLAMASI
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etti! BOLİVYA DEVLET BAŞKANI EVO MORALES İSTİFA ETTİ!

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